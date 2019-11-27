Хакеры назвали способ взлома сообщений на Android

Пользователи Android из-за уязвимости приложений для операционной системы были подвержены атаке злоумышленников, сообщается на сайте компании TrendMicro.

В результате данной операции можно было легко контролировать сообщения и файлы обладателя смартфона.

«Только в Google Play мы обнаружили более 3000 приложений с этой уязвимостью», - говорится в сообщении.

Основная проблема заключается в библиотеке Android, так как она входит в пакет android-gif-drawable, который используется для обработки GIF-файлов тысячами приложений на устройствах.

Разработчики уже исправили недостатки, но пакеты многих приложений еще не были обновлены.

Эксперты советуют быть осторожными и внимательными при установке различных программ.