Хакеры назвали способ взлома сообщений на Android
Злоумышленники используют уязвимые приложения, установленные на устройстве, и получают контроль над личными файлами и данными.
© Фото: Omar Marques, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Пользователи Android из-за уязвимости приложений для операционной системы были подвержены атаке злоумышленников, сообщается на сайте компании TrendMicro.
В результате данной операции можно было легко контролировать сообщения и файлы обладателя смартфона.
«Только в Google Play мы обнаружили более 3000 приложений с этой уязвимостью», - говорится в сообщении.
Основная проблема заключается в библиотеке Android, так как она входит в пакет android-gif-drawable, который используется для обработки GIF-файлов тысячами приложений на устройствах.
Разработчики уже исправили недостатки, но пакеты многих приложений еще не были обновлены.
Эксперты советуют быть осторожными и внимательными при установке различных программ.