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Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Александра Арсентьева
16:40 27.11.2019
На последней неделе этого года жители России выйдут на работу 30 и 31 декабря.
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
© Фото: Jochen Tack, imagebroker.com, Globallookpress

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая неделя 2020 года будут двухдневными. Это следует из производственного календаря, который утвердило правительство.

Таким образом, на последней неделе этого года жители России выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.

В следующем году первый рабочий день выпадет на четверг, девятое января, и будет длиться до пятницы, десятого января.

В Роструде рассказали, что работодатель может по собственной инициативе 31 декабря сделать выходным для своих сотрудников.

Также последний день в году будет предшествовать нерабочему праздничному дню, поэтому покинуть рабочее место можно будет на час раньше.

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