Поздравления, новое название и стоимость проезда: по трассе М-11 открыто движение

Президент России Владимир Путин 27 ноября открыл скоростную платную трассу М-11, которая соединит Москву и Санкт-Петербург.

Глава Минтранса Евгений Дитрих напомнил Путину о том, что все платные трассы «именные». Ранее было проведено голосование, итоги которого подвел Путин. Из предложенных: «Валдай», «Две столицы» и «Нева», последнее получило больше всего голосов.

Была озвучена и стоимость проезда по автодороге из Москвы в Санкт-Петербург. Для легковых автомобилей «путешествие из Петербурга в Москву» будет стоить 1350 рублей. Глава Минтранса подчеркнул, что благодаря использованию электронного транспондера можно сэкономить до 40%.

Дитрих уточнил, что трасса спроектирована и построена именно как платная дорога: она имеет только два поста взимания платы - на въезде и выезде. Причем, по его словам, пробок с них не будет.

Российский лидер поблагодарил строителей за работу и поздравил с таким замечательным результатом.

«В истории дорожного строительства ничего подобного пока не было. Но, вот, как сейчас рабочие сказали: теперь есть», - отметил глава государства.

Путин сказал, что на этом «работа властей регионов не закончилась, а только начинается», и поручил обустроить трассу.

«Дорожники свое дело сделали, трасса построена, а вот обустройство трассы - оно как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии. Это пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет», - сказал президент.

По словам главы РФ, «все должно работать по-современному, так, как выглядит сама трасса».

В присутствии президента 27 ноября было открыто движение по трассе М-11, по которой уже проехали первые автомобили, в том числе российский автомобиль Aurus.

Проект был задуман в 2006 году и спустя 13 лет трасса М-11 свяжет два крупнейших города страны. Она проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Северной столицы. Протяженность новой автомагистрали - 669 километров.