Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Поздравления, новое название и стоимость проезда: по трассе М-11 открыто движение

Ирина Егорова
16:19 27.11.2019
Президент России и глава Минтранса открыли скоростную платную автодорогу, которая не имеет аналогов в дорожном строительстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин 27 ноября открыл скоростную платную трассу М-11, которая соединит Москву и Санкт-Петербург.

Глава Минтранса Евгений Дитрих напомнил Путину о том, что все платные трассы «именные». Ранее было проведено голосование, итоги которого подвел Путин. Из предложенных: «Валдай», «Две столицы» и «Нева», последнее получило больше всего голосов.

Была озвучена и стоимость проезда по автодороге из Москвы в Санкт-Петербург. Для легковых автомобилей «путешествие из Петербурга в Москву» будет стоить 1350 рублей. Глава Минтранса подчеркнул, что благодаря использованию электронного транспондера можно сэкономить до 40%.

Дитрих уточнил, что трасса спроектирована и построена именно как платная дорога: она имеет только два поста взимания платы - на въезде и выезде. Причем, по его словам, пробок с них не будет.

Российский лидер поблагодарил строителей за работу и поздравил с таким замечательным результатом.

«В истории дорожного строительства ничего подобного пока не было. Но, вот, как сейчас рабочие сказали: теперь есть», - отметил глава государства.

Путин сказал, что на этом «работа властей регионов не закончилась, а только начинается», и поручил обустроить трассу.

«Дорожники свое дело сделали, трасса построена, а вот обустройство трассы - оно как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии. Это пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет», - сказал президент.

По словам главы РФ, «все должно работать по-современному, так, как выглядит сама трасса».

В присутствии президента 27 ноября было открыто движение по трассе М-11, по которой уже проехали первые автомобили, в том числе российский автомобиль Aurus. 

Проект был задуман в 2006 году и спустя 13 лет трасса М-11 свяжет два крупнейших города страны. Она проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Северной столицы. Протяженность новой автомагистрали - 669 километров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.11.2019, 05:18
Владивосток официально стал столицей Приморского края
Дата27.11.2019, 09:05
Итоги экспериментальной программы доподготовки офицеров ВС РФ подведут в Новороссийске
Дата27.11.2019, 13:00
В Кремле призвали трезво оценивать ситуацию вокруг РУСАДА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата27.11.2019, 07:20
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок в РФ
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.