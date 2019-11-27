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В России нашли решение проблемы «торчащих ног» в плацкарте

Ирина Егорова
15:19 27.11.2019
Был представлен новый макет вагонов, где также появились шторы, шкафчики и индивидуальные светильники.
В России нашли решение проблемы «торчащих ног» в плацкарте
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

В России придумали, как решить проблему «торчащих ног» в плацкартных вагонах.

«Трансмашхолдинг» на выставке в Москве презентовал макет в натуральную величину с новинками: шкафами, шторками, перегородками, индивидуальными светильниками.

Также были увеличена длина спальных мест, что позволит освободить проход от «торчащих ног». По словам заместителя генерального директора «Трансмашхолдинга» по развитию пассажирского транспорта Александра Лошманова, длина полки в «купе» была увеличена на два сантиметра, «боковушки» - на три сантиметра. Однако, было предложено ввести новые габариты вагонов.

«Он на 30 сантиметров шире, что позволит персонализировать пространство и вообще решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах», - сказал он РИА Новости.

Решение о расширении было принято в ходе обсуждения с заказчиком макета. По словам Лошманова концепцию вчера обсудили и приняли в работу.

Макеты новых плацкартов будут показаны пассажирам в Москве и в регионах России. Каждый сможет оставить свое мнение об увиденном вагоне и предложения. Затем будет сделан выбор, какие именно из этих вагонов будут производиться.

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