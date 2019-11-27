Путин открыл памятник писателю Даниилу Гранину

Владимир Путин посетил церемонию открытия памятника писателю-фронтовику Даниилу Гранину во время своего рабочего визита в Петербург.

«Судьба нашего выдающегося соотечественника была неразрывно связана с Ленинградом, с Петербургом и сам он впитал лучшие черты родного города, потому что этот город, безусловно, стал для него родным. Олицетворяли характер подлинного интеллигента: честного, совестливого, порядочного», - сказал на церемонии открытия Путин.

По словам президента, Даниил Александрович достоин того, чтобы его имя, его заслуги перед Отечеством были увековечены в памятнике, но главным остается его богатейшее культурное наследие, преданность идеям гуманизма и просвещения.

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской губернии. Когда ему было семь лет, он с матерью переехал в Ленинград. В 1941 году ушел на фронт добровольцем. Гранин воевал на Ленинградском, Прибалтийском фронтах, прошел путь от солдата до командира роты. В его творчестве особое место занимает военная тема. Некоторые его произведения, в том числе «Дом на Фонтанке» и «Наш комбат», основаны на реальных событиях.

Гранин был Героем Социалистического Труда, лауреатом Госпремий СССР и России. Он умер в 2017 году. Тогда же президентом был подписан указ об увековечении памяти Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения в 2019 году.