Семья Романовых в цвете: уникальные кадры

По просьбе Музеев Московского Кремля фотоколорист Ольга Ширнина преобразует в цвете редкие фотографии семьи Романовых. Их можно увидеть на официальных страницах учреждения в Facebook и Instagram.

© color_by_klimbim, kremlinmuseums, instagram

Для преображения снимков Ширнина использует цветовую палитру современных фотографий.

«Это в какой-то степени снимает барьер между настоящим и прошлым», - цитирует колориста сайт «Комсомольской правды».

Одним из самых главных критериев при раскрашивании фотографий - понимание при каком освещении был снят человек.

© color_by_klimbim, kremlinmuseums, instagram

Помимо этого нужно ориентироваться на индивидуальные особенности, так как великие княжны, вероятнее всего, были светлокожими, хотя есть фото, где явно видны следы загара, отмечает Ширнина.