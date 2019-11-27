Семья Романовых в цвете: уникальные кадры
Музеи Кремля в рамках акции #180летфотографии предложили фотоколористу поработать с уникальными снимками царской семьи.
© Фото: color_by_klimbim, kremlinmuseums, instagram
По просьбе Музеев Московского Кремля фотоколорист Ольга Ширнина преобразует в цвете редкие фотографии семьи Романовых. Их можно увидеть на официальных страницах учреждения в Facebook и Instagram.
Для преображения снимков Ширнина использует цветовую палитру современных фотографий.
«Это в какой-то степени снимает барьер между настоящим и прошлым», - цитирует колориста сайт «Комсомольской правды».
Одним из самых главных критериев при раскрашивании фотографий - понимание при каком освещении был снят человек.
Помимо этого нужно ориентироваться на индивидуальные особенности, так как великие княжны, вероятнее всего, были светлокожими, хотя есть фото, где явно видны следы загара, отмечает Ширнина.