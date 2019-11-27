Семеро пострадавших в ДТП в Доминикане россиян вернулись в Москву

Семеро россиян, пострадавших в страшной аварии с участием автобуса в Доминикане, прилетели в Москву. Туристы, напомним, ехали в аэропорт - их отдых уже подошел к концу, когда на трассе автобус врезался в грузовик и перевернулся.

В общей сложности 39 пассажиров, трое из которых - дети, получили травмы разной степени тяжести. Сейчас 27 человек находятся в больнице, состояние семи из них вызывает опасение у врачей.

Свидетелями ДТП стали другие российские туристы - авария произошла на их глазах.

По факту аварии проверку начал Следственный комитет РФ, которому, в частности, предстоит разобраться, отвечали ли услуги туроператора требованиям безопасности.

В свою очередь, в самой компании-операторе - Anex Tour - заверили, что держат ситуацию под контролем, а также взяли на себя все расходы по пребыванию в Доминикане пострадавших туристов.