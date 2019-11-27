Пассажиры обсудили с Воробьевым и Собяниным работу МЦД

Пассажиры МЦД поделились с главой Подмосковья Андреем Воробьевым и мэром столицы Сергеем Собяниным впечатлениями от поездки. Также поделились пожелания и предложения по развитию «наземного метро».

© Сергей Собянин, Вконтакте

© Сергей Собянин, Вконтакте

Воробьев выразил благодарность жителям за добрые отзывы и дал обещание продолжить благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий. Кроме того, власти обещали подумать над расширением тротуаров и парковок. Об этом сообщает телеканал «360».

© Сергей Собянин, Вконтакте

© Сергей Собянин, Вконтакте

Поезда по МЦД курсируют с 05.30 до 01.00 по московскому времени. До 8 декабря пассажиры оплачивают лишь пересадку в метрополитен по действующим для подземки тарифам. В границах Подмосковья пассажиры дальних зон Савеловского, Курского, Рижского и Белорусского направлений ездят бесплатно.

Первые и вторые центральные диаметры начали работу 21 ноября. Власти собираются открыть пять диаметров. По ним быстрые электрички будут курсировать через Москву в область.