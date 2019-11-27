Новая трасса из Москвы в Петербург готова к вводу в эксплуатацию

Платная федеральная трасса М11 полностью готова к вводу в эксплуатацию. Ее протяженность составит 669 километров. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сегодня он провожал участников автопробега, в числе которых были министр транспорта и другие чиновники: они лично решили протестировать новую магистраль, соединяющую две столицы. Тест-драйв проводили на 11 автомобилях отечественного производства. В числе которых - роскошные Aurus. Основной целью было дать оценку качеству покрытия, комфорту и безопасности дороги.

Трасса проходит по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградским областям, Центральному и Северо-западному федеральным округам. Проезд по ней занимает не более 5,5 часа.

Новая дорога станет альтернативой для уже существующей бесплатной М-10 «Россия» (ее пропускная способность уже исчерпана) и протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги в Москве до Кольцевой автодороги в Петербурге.