Путин открыл платную трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург

Владимир Путин поучаствовал в открытии скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Трасса М-11 связывает два крупнейших города страны, она проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Северной столицы. Протяженность новой автомагистрали - 669 километров.

Стоимость проезда по трассе М-11 составит почти 2 тысячи рублей. На ней имеются 16 пунктов взимания платы, полтора десятка контейнерных заправок, а также шесть многофункциональных сервисных зон.

Новая автодорога является дублером федеральной автодороги М-10 «Россия», ее пропускная способность практически исчерпана. Новое направление возьмет на себя транзитное движение, а существующая дорога М-10 «Россия» будет ориентирована на местное движение, это даст возможность обеспечить высокую скорость сообщения между двумя мегаполисами.