Путин простился с ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой

Владимир Путин прибыл на прощание с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой.

Глава государства принял участие в гражданской панихиде в здании Двенадцати коллегий, где, помимо него, присутствовали преподаватели вуза, выпускники и выдающиеся ученые и деятели культуры.

Как ранее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отношения Путина и Вербицкой были добрые. Президент с уважением относился к филологу и часто с ней общался.

Напомним, почетный президент Российской академии образования и экс-ректор СПбГУ Людмила Вербицкая умерла на 84-м году жизни в Петербурге.