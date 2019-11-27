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Чтобы не «вязало»: как правильно выбирать хурму

Дарья Михалина
14:18 27.11.2019
Роскачество предоставило рекомендации по выбору хурмы, основываясь на ее форме и месте, откуда ее привозят.
Чтобы не «вязало»: как правильно выбирать хурму
© Фото: J. Pfeiffer, Arco Images, Globallookpress

В Роскачестве дали советы, как правильно выбрать хурму, чтобы ее вкус не разочаровал.

Во-первых, стоит знать, что основными поставщиками этой ягоды являются Азербайджан и Узбекистан. Эти плоды достаточно быстро попадают на территорию РФ, и их не успевают обработать химией.

Покупателям посоветовали обратить внимание на форму хурмы. Если она круглая или сплющена, значит, ягода будет сладкой, не очень терпкой и несколько жесткой.

Вопреки распространенному мнению о том, что сорт Королек является самым вкусным, необходимо знать, что такая хурма не всегда бывает сладкой и может очень сильно «вязать». К еще одному «коварному» сорту специалисты относят Шоколадную хурму.

«Вяжущие» сорта хурмы чаще имеют коническую форму, но только тогда, когда они неспелые. Кроме того, стоит помнить: у спелых сортов ножка чаще всего коричневого цвета, а листики сухие. Лучше всего, чтобы кожица хурмы была чистой и почти прозрачной (для конических плодов) или яркой (для всех остальных), передает сайт «Комсомольской правды» советы экспертов.

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