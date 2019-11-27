Глава «Газпрома» назвал препятствия для продления экспорта топлива на Украину

Структура по транспортировке газа на Украине может стать препятствием для транзита российского газа в европейские страны. Киев должен создать собственного независимого газотранспортного оператора при переходе на европейское законодательство, поскольку из-за его отсутствия транзитный газовый договор с РФ не может быть продлен, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Миллер напомнил, что компания должна пройти необходимую сертификацию, однако этого пока не происходит. По словам главы «Газпрома», технические проблемы должны быть решены достаточно оперативно.

«Сертификация этой компании до сих пор еще не произведена. Подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определенные сроки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что контракт РФ и Украины заканчивается в конце 2019 года. В настоящее время стороны договариваются о продолжении поставок топлива. В ходе консультаций Россия предложила временно продлить действующий контракт, либо заключить новый сроком на год, если Украина не успеет до конца года создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства ЕС. Однако в Киеве заявили, что Украине нужно долгосрочное соглашение.