«Позади три года борьбы за жизнь»: Стриженова показала Николая Носкова после болезни

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала на своей странице в Instagram видео с певцом Николаем Носковым. На кадрах запечатлено, как 63-летний певец изменился после инсульта.

«Позади три года борьбы за жизнь. Сегодня начинаются репетиции с оркестром. Пожелаем удачи!» - подписала свой пост Стриженова.

Она также рассказала, что Носков начал репетиции с оркестром для того, чтобы 9 декабря выступить перед шеститысячным залом «Крокус Сити Холла». Также телеведущая познакомила своих подписчиков с новой песней исполнителя.

В 2017 году врачи сделали артисту операцию по извлечению тромба в шейном отделе. После этого у Носкова был диагностирован ишемический спинальный инсульт. Долгое время мужчина восстанавливал свое здоровье, теперь, наконец, он вернулся к нормальной жизни.