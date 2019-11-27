Российские дипломаты взяли на контроль ДТП с туристами в Доминикане

Руководитель отделения посольства России в Пунта-Кане находится в постоянном контакте с администрациями больниц, в которых госпитализировали пострадавших в ДТП туристов, местными властями и представителями туроператора Anex Tour. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Вертолетами тяжелораненых россиян доставили с больницу Санто-Доминго, где их прооперируют. Туристы, не нуждающиеся в медицинской помощи, размещены в гостиницах.

«Посольство держит ситуацию на контроле», - заключили в ведомстве.

Во вторник, 26 ноября, автобус, который ехал в аэропорт с 39 российскими туристами, столкнулся с грузовым автомобилем и опрокинулся. Десятки людей были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Несколько туристов, получившие незначительные травмы, уже вылетели из страны.