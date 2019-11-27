Кремль заявил о цейтноте в работе с Украиной по газу

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать детали газовых переговоров между Россией и Украиной, добавив, что в настоящее время проходит обмен коммерческими предложениями. Российская сторона уже их сформулировала и передала Украине.

«Мы в цейтноте, времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов (газа - прим. ред.)», - заявил Песков.

По его словам, все требует времени, оно пока еще есть, но сильно сокращается.

«Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно», - добавил пресс-секретарь президента России.

В понедельник, 25 ноября, Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В основном беседа была посвящена взаимоотношениям государств в энергетической сфере.