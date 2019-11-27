Apple вернула Крыму российскую принадлежность

Apple устранила ошибку в приложении «Погода», которое не выдавало территориальную принадлежность крымских городов при поиске. Теперь населенные пункты, находящиеся на полуострове, отображаются как российская территория. Об этом после встречи с представителем Apple в России рассказал депутат Василий Пискарев.

«Сегодня они (представители компании – прим.ред.) доложили, что все ошибки устранены», - заявил он.

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Пискарев не считает, что инцидент носит политический характер, так как Apple - коммерческая организация.

«Сложно привязать ее именно к политической акции», - добавил депутат.

Ранее Apple убрала крымские города из программы «Погода» на своих гаджетах. Спустя время неисправность была устранена. Населенные пункты вернулись в приложении, однако, по версии «яблочной» компании, не являлись ни Россией, ни Украиной.