Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из РФ на Украину
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок российского газа, которые, по мнению политической силы, являются «серьезной угрозой нацбезопасности государства». Об этом сказано в резолюции, которая была опубликована на сайте партии.
Как заявили представители «Европейской солидарности», попытки вернуть РФ на энергорынок Украины должны быть остановлены «скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины».
Отмечается, что из-за «газового шантажа» страна согласилась предоставить возможность РФ размещать свой флот в Севастополе, и это привело к «аннексии Крымского полуострова и войне в Донбассе».
В заявлении отмечается, что Украина четыре года не покупает российский газ, и Кремль зря предпринимает попытки вернуть страну на «газовую иглу».
Также партия Порошенко потребовала главы государства Владимира Зеленского и председателя Рады Дмитрия Разумкова отказаться уступок России в газовом вопросе и применить санкционные меры в отношении главы министра энергетики Алексея Оржеля, который ранее анонсировал восстановление прямых поставок газа, в частности против него инициировать расследование на предмет «российского влияния».
Владимир Путин, министр энергетики России Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер 26 ноября обсудил взаимодействие в энергетической сфере между Россией и Украиной.