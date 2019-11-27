В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

В Иркутске наградили ученика 10 класса Вячеслава Дорошенко, который спас малолетнюю девочку от злоумышленника. Об этом говорилось на сайте ГУ МВД по области.

Школьнику вручили ценный подарок и благодарность. Также сотрудники ОВД после окончания обучения пригласили его на службу в полицию.

Директор школы, где учится мальчик, рассказала, что подросток приехал в Иркутск недавно и учится в учреждении только два месяца. В Амурской области, где родился Дорошенко, молодой человек в возрасте восьми лет также спас тонущую девочку.

Напомним, 23 ноября старшеклассник увидел, как незнакомец насильно усаживает девочку в машину. Школьник привлек внимание 28-летнего прохожего, и вместе они помешали автомобилю уехать и заставили злоумышленника освободить ребенка.

Водителю удалось скрыться, но позже его задержали сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в тюрьме. По факту случившегося было заведено дело по статье 126 УК России («похищение человека»).