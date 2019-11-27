Умерла журналист «МК» Ольга Богуславская
Коллеги вспоминают журналиста как профессионала с уникальным стилем, который смог помочь многим людям.
© Фото: Виктор Чернов, РИА Новости
Сегодня, 27 ноября, ушла из жизни журналист Ольга Богуславская.
На протяжении 38 лет она работала в «Московском комсомольце».
«Все ее творчество - попытки помочь людям, попавшим в беду. Она защищала простых читателей от несправедливости властей, судов, бандитов», - вспоминают в издании.
Коллеги называют Богуславскую журналистом с уникальным стилем. По их словам, цикл рассказов о черных риелторах помог вернуть не одну квартиру законным владельцам.
Богуславская умерла после тяжелой болезни. В «МК» диагноз не назвали.