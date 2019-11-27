Представители Доминиканы не предлагали помощь пострадавшим россиянам

Задача страховщиков - отслеживать и оказывать своевременную помощь пострадавшим при аварии с участием автобуса в Доминикане. Об этом рассказала «Звезде» исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.

«39 пострадавших, застрахованных в нашей компании, случай страховой. Необходимая помощь им оказывается - часть амбулаторно, часть стационарно, кого-то сразу выписали, они уже вернулись в Россию. Наша задача - отслеживать и давать своевременно гарантию на оплату медицинскую, в том числе медико-транспортную, потому что если вертолетами их отвозили и вертолеты были на коммерческой основе, то мы готовы, соответственно, тоже компенсировать эти услуги», - рассказала она.

Алчеева также рассказала РИА Новости, что от представителей Доминиканы пока не поступало предложений оплатить лечение или оказать иную материальную помощь российским туристам.

Во вторник автобус, который ехал в аэропорт с 39 российскими туристами, столкнулся с грузовым автомобилем, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Десятки людей были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Попавшие в аварию россияне поехали в Доминикану от Anex Tour, они были застрахованы в компании ERV.