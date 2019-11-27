Медведев подведет итоги работы правительства в прямом эфире 5 декабря

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подведет итоги социально-экономического развития страны, работы кабинета министров, а также расскажет о приоритетных задачах правительства в прямом эфире пятого декабря. «Разговор с Дмитрием Медведевым» будут одновременно транслировать сразу два десятка телеканалов.

Интервью пройдет в обновленном формате. Российский премьер ответит на вопросы представителей телеканала, каждый из которых сможет задать свой вопрос.

За тезисами выступления можно будет также следить в официальных социальных сетях правительства. Кроме того, там же будут опубликованы кадры с места и бэкстейджа.