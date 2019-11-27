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СМИ: Дерипаску лишили кипрского гражданства

Дарья Михалина
11:29 27.11.2019
Имена троих россиян, которые более не являются гражданами Кипра, опубликовала местная газета.
СМИ: Дерипаску лишили кипрского гражданства
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Власти Кипра отозвали «золотые паспорта» у некоторых предпринимателей, которые те получили в обмен на инвестиции.

В списке бизнесменов оказались трое россиян и их родственники. Так, власти Кипра приняли решение лишить гражданства Олега Дерипаску и его детей, бывшего главу Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента того же банка Александра Бондаренко и его семью. Полный список приводит газета Politis. Имена россиян публикует Forbes.

Тем не менее, официально эта информация не подтверждалась.

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