СМИ: Дерипаску лишили кипрского гражданства

Власти Кипра отозвали «золотые паспорта» у некоторых предпринимателей, которые те получили в обмен на инвестиции.

В списке бизнесменов оказались трое россиян и их родственники. Так, власти Кипра приняли решение лишить гражданства Олега Дерипаску и его детей, бывшего главу Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его жену и дочь, а также бывшего первого вице-президента того же банка Александра Бондаренко и его семью. Полный список приводит газета Politis. Имена россиян публикует Forbes.

Тем не менее, официально эта информация не подтверждалась.