СК начал проверку из-за аварии с российскими туристами в Доминикане

СК проводит доследственную проверку по факту ДТП с участием автобуса в Доминикане, в котором пострадали российские туристы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Москве по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках проверки специалисты дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, которое предусмотрено статьей 238 Уголовного кодекса России («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

ЧП произошло во вторник рядом с городом города Игуэй. Автобус, который отвозил 39 туристов в аэропорт, перевернулся, уходя от столкновения с грузовым автомобилем. В результате аварии есть пострадавшие, некоторые из них в тяжелом состоянии. В настоящее время все раненые находятся под наблюдением медиков.