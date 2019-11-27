Anex Tour держит под контролем ситуацию с туристами в Доминикане
Все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей в госпиталях. С ними постоянно контактируют сотрудники туроператора Anex Tour.
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Anex Tour контролирует трагедию с ДТП в Доминикане. Сотрудники туроператора находятся в контакте с пострадавшими.
«Специалисты компании находятся непосредственно с туристами», - рассказали в пресс-службе Ростуризма.
Напомним, на трассе около города Игуэй столкнулись туристический автобус и грузовик. В транспортом средстве находились 39 россиян, представители Anex Tour и водитель.
В результате трагедии есть пострадавшие. Некоторых из них пребывают в тяжелом состоянии. Сейчас все раненые находятся под наблюдением врачей.
Семь туристов продолжили трансфер и вылетают ранее запланированным рейсом.
Телефон горячей линии принимающей стороны: +18098334570.