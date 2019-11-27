В Anex Tour рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Доминикане

Семь туристов, находившихся в туристическом автобусе Anex Tour в момент аварии в Доминикане, улетели из страны. Еще пятеро были размещены в гостинице WHALA BAYAHIBE и готовы вылететь на ближайшем рейсе.

Остальные туристы находятся в больницах. Состояние двадцати из них удовлетворительное. Семеро в тяжелом состоянии пребывают в медучреждении города Санто-Доминго. Угрозы для их жизни нет, рассказали в пресс-центре ANEX Tour.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь. В контакте с ними находятся представители туроператора.

Авария с автобусом и грузовиком произошла по дороге в аэропорт Романа 26 ноября около 15.00 по местному времени. В результате ДТП автобус опрокинулся на обочину. Всего в транспортном средстве находились 39 человек.

Телефон горячей линии принимающей стороны: +1 809 833 45 70.