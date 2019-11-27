В юбилей Путин пожелал Польских здоровья и новых ролей

Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с юбилейным днем рождения. В среду актриса отмечает 80-летие.

«Ваши работы в кинематографе всегда интересны и талантливы, они по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей», - сказано в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

Глава государства пожелал актрисе благополучия, доброго здоровья и новых ролей.

Польских родилась в Москве 27 ноября 1939 года. В 1964 году она окончила ВГИК, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

С 1964 года актриса работала в труппе Театра-студии киноактера. Она стала известна благодаря театральным работам в спектаклях «Сокровища острова Пеликан», «Держись, Голливуд!» и «Последняя попытка».

В 1962 году Польских дебютировала в кино в ленте режиссера Юлия Карасика «Дикая собака Динго», там она сыграла восьмиклассницу Таню. Фильм получил призы на фестивалях в Лондоне, Венеции и Вене. На счету актрисы более 160 киноролей.