Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС

Житель Ижевска намеревался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военных разработках в космической сфере.

Как сообщили в управлении ФСБ по Удмуртии, он «пытался установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам».

В ходе проверки выяснилось, что у мужчины был доступ к государственной тайне. Сейчас ее нет.

Как передает РИА Новости, ижевчанин хотел извлечь коммерческую выходу из продажи данных. Мужчине предъявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления.