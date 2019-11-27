Арестованы подозреваемые в убийстве главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева

Басманный суд Москвы арестовал подозреваемых в убийстве главы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева. Об этом «Звезде» сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Как уточнила представитель суда, имена арестованных - Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Обоим предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ - «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное ношение оружия».

Срок ареста составляет два месяца - до 21 января 2020 года.

Ибрагим Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Преступник совершил не менее 10 выстрелов из пистолета и скрылся на автомобиле.

Вместе с главой ингушского центра «Э» погиб его брат.

СК возбудил уголовное дело, которое было передано в центральный аппарат ведомства.