Опубликованы кадры с места столкновения электрички и автобуса под Астраханью

Электричка и автобус столкнулись в Астраханской области. Происшествие случилось утром в среду примерно в 08.15 по местному времени. В Сети появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что автобус получил значительные повреждения.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе МВД по Астраханской области сейчас движение по путям приостановлено.

Водитель автобуса рассказал, что хотел объехать стоящее транспортное средство, подумав, что оно сломано.

«Не заметил запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд», - отметили в ведомстве.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали девять человек, четверым из них потребовалась госпитализация.

Как сообщили местные СМИ, пострадавшими оказались рабочие газоперерабатывающего завода.