Должны были лететь в Москву: в «Анекс Тур» рассказали о ДТП с автобусом в Доминикане

Представитель турагенства «Анекс Тур» рассказал «Звезде», что девять пассажиров автобуса, перевернувшегося по пути в аэропорт в Доминикане, улетят в Москву на своем рейсе.

«Всего в автобусе находилось 39 туристов на момент ДТП. Девять человек у нас улетает планово, на своем рейсе. Остальные 30 человек находятся на территории Доминиканской республики, они сейчас в двух различных госпиталях. Степень тяжести их ранений уточняется», - сказал представительница туроператора.

В автобусе, как уточнили в агентстве, было два представителя компании, а также водитель.

«По предварительной информации, столкнулся с другим транспортным средством автобус по дороге в аэропорт. Гости должны были вылетать все, они ехали в аэропорт. В автобусе находились представители компании и водитель», - добавили в «Анекс тур».

Как отметил представитель, все пассажиры должны были вылетать в Москву на этом рейсе. Однако полетели только девять туристов. Пострадавшие в аварии 30 человек находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что на трассе около города Игуэй столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Автобус с российскими туристами перевернулся. Пострадавших госпитализировали.