В посольстве РФ в Доминикане рассказали об аварии с туристическим автобусом

В ДТП с автобусом в Доминиканской республике, в котором находились 39 российских туристов, погибших среди наших граждан нет. Об этом сообщили «Звезде» в отделении посольства в Пунта-Кане.

«Погибших среди наших граждан нет, однако имеется несколько человек с травмами разной степени тяжести. Отделение посольства в Пунта-Кане, в том числе его руководитель Михаил Сергеевич Евдокимов, занимается этим вопросом. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, направляют в больницы Доминиканской республики. Остальных размещают в гостинице. Посольство держит это на контроле», - рассказал исполняющий обязанности пресс-атташе посольства Андрей Ряпосов.

Авария произошла во вторник, 26 ноября, на трассе недалеко от города Игуэй. Туристический автобус направлялся в аэропорт.