Автобус перевернут, люди лежат на земле: кадры с места ДТП с россиянами в Доминикане

Автобус с 70 туристами, из которых не менее 39 россиян, столкнулся с грузовиком и перевернулся около города Игуэй по дороге в аэропорт в Доминикане.

В результате аварии пострадали не менее 30 человек, в том числе дети. На месте работают медработники, полицейские. Раненых направили в ближайшие больницы.

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На кадрах с места ЧП виден перевернувшийся на обочину автобус, вокруг которого на земле сидят и лежат пострадавшие пассажиры. Возле дороги видно несколько карет скорой помощи.

В посольстве России в Доминиканской Республике подтвердили «Звезде», что перевернулся автобус с российскими туристами.