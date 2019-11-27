Автобус перевернут, люди лежат на земле: кадры с места ДТП с россиянами в Доминикане
Более 60 туристов из России находились в автобусе, который перевернулся на трассе в Доминикане.
© Видео: accidentes_rd, Instagram, El arte Lalo Peguero, Youtube © Фото: accidentes_rd, Instagram
Автобус с 70 туристами, из которых не менее 39 россиян, столкнулся с грузовиком и перевернулся около города Игуэй по дороге в аэропорт в Доминикане.
В результате аварии пострадали не менее 30 человек, в том числе дети. На месте работают медработники, полицейские. Раненых направили в ближайшие больницы.
На кадрах с места ЧП виден перевернувшийся на обочину автобус, вокруг которого на земле сидят и лежат пострадавшие пассажиры. Возле дороги видно несколько карет скорой помощи.
В посольстве России в Доминиканской Республике подтвердили «Звезде», что перевернулся автобус с российскими туристами.