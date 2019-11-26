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Автобус с туристами из России перевернулся в Доминикане

Наталья Вальханская
23:52 26.11.2019
30 человек пострадали в результате серьезного ДТП на трассе в районе города Игуэй.  
© Видео: accidentes_rd, Instagram, El arte Lalo Peguero, Youtube © Фото: HomeroGonzalez_, Twitter

Автобус, в котором находились около 39 российских туристов, столкнулся с грузовиком и опрокинулся на трассе в Доминиканской республике.

Как рассказали «Звезде» в посольстве РФ в Доминикане, пострадали 30 человек. В настоящее время все они направлены в медучреждения. Среди пострадавших есть дети.

ДТП произошло во вторник, 26 ноября, на трассе недалеко от города Игуэй. Отмечается, что автобус направлялся в аэропорт.

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