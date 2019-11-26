Автобус с туристами из России перевернулся в Доминикане

Автобус, в котором находились около 39 российских туристов, столкнулся с грузовиком и опрокинулся на трассе в Доминиканской республике.

Как рассказали «Звезде» в посольстве РФ в Доминикане, пострадали 30 человек. В настоящее время все они направлены в медучреждения. Среди пострадавших есть дети.

ДТП произошло во вторник, 26 ноября, на трассе недалеко от города Игуэй. Отмечается, что автобус направлялся в аэропорт.