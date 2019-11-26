Разрушенные дома и сотни пострадавших: мощное землетрясение произошло в Албании
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от столицы Тираны. В результате происшествия обрушились сразу несколько зданий.
© Видео: Exit Media Albania, Youtube. itssilver21. AbdullahTATLICI. Twitter. joqalbania, Instagram © Фото: AbdullahTATLICI, itssilver21, twitter
Мощное землетрясение произошло в Албании.
По данным Геологической службы США, около столицы Тираны были зафиксированы толчки магнитудой 6,4.
Как уточняет местное издание Exit, землетрясение разрушило несколько жилых домов. Известно об обрушении как минимум четырех зданий.
Сотни человек пострадали в результате стихийного бедствия. Точное количество раненых не приводится. Сообщений о жертвах не поступало.