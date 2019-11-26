Врач предупредила об опасности переедания мандаринов

Злоупотребление мандаринами может крайне негативно сказаться на здоровье человека.

Прежде всего, на фрукт может развиться аллергия, а его переедание грозит вздутием живота и обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Врач-диетолог Тамара Прунцева объясняет: это связано с содержанием в мандаринах большого количества клетчатки.

Специалист добавила, что фрукт лучше всего употреблять до ужина, однако не следует есть мандарины натощак.

«Средняя суточная доза - 4 мандарина. Можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством», - цитирует врача РИА Новости.

Прунцева считает, что, следуя этим рекомендациям, можно улучшить своего здоровья, так как мандарины выведут токсины, повысят иммунитет и улучшат настроение.