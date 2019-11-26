Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, арестованный за коррупцию, был экстренно госпитализирован из СИЗО.

По данным СМИ, состояние бывшего чиновника ухудшилось в пятницу, 22 ноября. В критическом состоянии его поместили в реанимацию.

Как сообщил «Звезде» источник в экстренных службах, к настоящему моменту самочувствие Гайзера улучшилось. В ближайшее время его выпишут из медицинского учреждения.

Вячеслав Гайзер занимал должность главы Республики Коми с 2010 по 2015 год. Он был арестован по обвинению в организации группы, пытавшейся незаконно завладеть государственным имуществом.