Автобус с пассажирами врезался в жилой дом в Уфе: кадры с места
Четыре человека пострадали и были направлены на осмотр в больницу.
© Видео: ufa.news, Instagram © Фото: МЧС РФ
В Уфе автобус с пассажирами въехал в жилой дом.
Как рассказали «Звезде» в региональном управлении МЧС, ДТП произошло утром 26 ноября. Шофер автобуса совершил наезд на пятиэтажный жилой дом. Причины аварии в настоящий момент выясняют полицейские.
В момент ДТП в транспортном средстве находились 30 человек. Четверо из них пострадали и были доставлены в больницу.