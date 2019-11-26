СМИ: домашних животных в России начнут маркировать

Со следующего года в России введут обязательную маркировку домашних животных. Их будут идентифицировать с помощью чипов и татуировок.

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца 2019 года.

Процедура идентификации будет проводиться бесплатно. В список животных, попадающих под обязательную маркировку, были включены кошки и собаки, рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и другие водные обитатели, а также птицы, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы и мулы.

Как пишут «Известия», благодаря маркировке можно будет определить, какие животные стерилизованы и неагрессивны, какие содержатся дома, а какие живут в приютах.