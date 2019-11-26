В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp готовятся включить новую функцию в мессенджер. С ее помощью сообщения будут автоматически удаляться спустя время.

При этом пользователи будут сами выбирать тот временной отрезок, по истечению которого переписка очистится. В тест-версии значатся следующие варианты: час, день, неделя, месяц и год.

Как сообщает WABetaInfo, функция уже доступна в обновленной бета-версии 2.19.348 для Android. Для того чтобы ее включить, следует зайти во вкладки «Информация о контакте» или «Групповые настройки чата».