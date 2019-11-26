Недетские задачи: форум профориентации «ПроеКТОрия» проходит в Ярославле

Одаренные старшеклассники, победители конкурсов по профориентации из разных уголков России показали свои проекты представителям крупнейших компаний и вузов страны на форуме «ПроеКТОрия» в Ярославле. В этом году команды школьников работали над программами не только в сфере безопасности, но и экологии, здравоохранения, цифровой и производственной революции.

На форуме они получили возможность посоветоваться с опытными специалистами и поработать на самом передовом оборудовании. Например, можно попробовать себя в роли машиниста электропоезда и проехать по маршруту до станции Слюдянка, неподалеку от Байкала.

Уже сегодня, 26 ноября, в режиме телемоста со школьниками пообщается Владимир Путин. Президент примет участие во Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня».