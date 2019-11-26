Как не стать жертвой мошенников: советы к «черной пятнице»

В Роспотребнадзоре дали советы покупателям в преддверии «черной пятницы».

Во-первых, россиянам стоит заранее проверять цену на товар у других продавцов. Объясняется, что недобросовестные магазины могу повысить цену прямо перед стартом распродажи, а в день акции незначительно снизить ее.

Кроме того, слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара.

В Роспотребнадзоре добавили, что следует сразу оговаривать условия доставки и ее сроки.

«Большая скидка на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки», - пояснили в ведомстве.

Важно, чтобы продавец предоставлял всю информацию о себе. Речь идет не только о наименовании бренда, но и его нахождении, режиме работы, ОГРН для юрлиц, фамилии, имени, отчества и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.

В заключении россиянами посоветовали избегать фишинговых сайтов и ресурсов, которые занимаются сбором персональных данных.