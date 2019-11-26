Минобороны: «Белые каски» с «ан-Нусрой»* готовят в Идлибе инсценировку химатак

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*), а также скандально известная организация «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в Идлибской зоне деэскалации, сообщили в Минобороны России.

Жители населенного пункта Сармада, расположенного в тридцати километрах от Идлиба, сообщили, что еще в начале ноября в город приехали неизвестные люди в сопровождении вооруженных боевиков. На трех грузовых автомобилях, по свидетельствам сирийцев, были привезены емкости с химикатами.

Кроме того, по данным Минобороны, в одной из машин находилось профессиональное видеооборудование, а также фрагменты боеприпасов с советской и российской маркировкой, что указывает на готовящуюся провокацию.

«Фейковые ролики об уничтоженных в ходе авианалетов и артиллерийских обстрелов гражданских объектов и якобы примененном химоружии в провинции Идлиб, планируется разместить в соцсетях и представить, как доказательства преступлений правительства Сирии и действий ВКС России против мирных граждан», - считают в российском военном ведомстве.

Кроме того известно, что в настоящее время боевики отбирают местных жителей для участия в съемках, изображающих последствия авиационных ударов и применения отравляющих веществ.

«Хайат Тахрир аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) - запрещенные в РФ террористические организации.