Будто одно целое: миграцию стаи из сотен птиц показали на видео

Ирландский фотограф Майкл Моламфи стал свидетелем невероятно красивого явления. На видео он запечатлел, как сотни птиц, будто единый организм, синхронно летят в одном направлении.

Кадры были опубликованы в Twitter. Как уточняется, они были сняты у озера Лох-Дерг в графстве Донегол.