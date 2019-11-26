Будто одно целое: миграцию стаи из сотен птиц показали на видео
С наступлением холодов птицы покидают родные края и летят в более теплые места.
© Видео: coolbawncross , Twitter © Фото: coolbawncross , Twitter
Ирландский фотограф Майкл Моламфи стал свидетелем невероятно красивого явления. На видео он запечатлел, как сотни птиц, будто единый организм, синхронно летят в одном направлении.
Кадры были опубликованы в Twitter. Как уточняется, они были сняты у озера Лох-Дерг в графстве Донегол.
«Быть зрителем участником этого удивительного шоу - это одна из больших привилегий жить около Лох-Дерга», - цитирует Моламфи Yahoo News.