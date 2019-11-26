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Доступ туристов к фонтану Треви в Риме планируют ограничить

Валентина Пескова
05:10 26.11.2019
Одним из способов может стать защитный барьер вокруг достопримечательности, который воспрепятствует доступу путешественников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay.com

Многочисленные туристы в Риме в скором времени, возможно, не смогут беспрепятственно попасть к фонтану Треви в Риме и сделать удачную фотографию. Вокруг достопримечательности планируют возвести защитный барьер, который не даст путешественникам сидеть на мраморном бордюре или прыгать в воду. Оба действия запрещены, однако туристам это не мешает не соблюдать правила.

Вторым способом, который может ограничить доступ к фонтану, является размещение полицейских постов на каждой из пяти улиц, которые ведут к площади.

Предполагается, что данные меры позволят не только сохранить архитектурный шедевр, но и, по замыслу властей, защитить гостей города от карманников, борьбы за лучшее место для селфи и воспрепятствуют незаконной торговле перед фонтаном.

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