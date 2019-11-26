Минэнерго Украины назвало абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Существует стопроцентный риск того, что будет прекращена транспортировка газа через территорию Украины. Об этом заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.

«Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку топлива», - цитирует Оржеля ТАСС.

По словам чиновника, запасы газа в подземных хранилищах на Украине почти на треть превышают прошлогодние объемы. Это позволит стране «полноценно выйти из отопительного сезона». В случае, если новый контракт с «Газпромом» будет подписан, отметил Оржель, цена на газ на Украине достигнет исторического минимума.

Ранее российский президент Владимир Путин предупредил о существовании риска прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Путин также напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%.