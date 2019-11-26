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Минэнерго Украины назвало абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»

Валентина Пескова
05:58 26.11.2019
Если новый контракт на транзит не будет подписан, цена газа для населения Украины достигнет исторического минимума.
Минэнерго Украины назвало абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
© Фото: Serhii Pustovit ZUMAPRESS.com Globallookpress

Существует стопроцентный риск того, что будет прекращена транспортировка газа через территорию Украины. Об этом заявил украинский министр энергетики Алексей Оржель.

«Для нас абсолютным приоритетом является подписание договора на транспортировку топлива», - цитирует Оржеля ТАСС.

По словам чиновника, запасы газа в подземных хранилищах на Украине почти на треть превышают прошлогодние объемы. Это позволит стране «полноценно выйти из отопительного сезона». В случае, если новый контракт с «Газпромом» будет подписан, отметил Оржель, цена на газ на Украине достигнет исторического минимума.

Ранее российский президент Владимир Путин предупредил о существовании риска прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Путин также напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%.

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