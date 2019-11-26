Самолет потерял шасси и тормозил фюзеляжем, высекая искры: видео

Самолету Boeing 737-400 венесуэльских авиалиний пришлось тормозить корпусом, после того, как он потерял шасси при приземлении в колумбийской Боготе.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, как на взлетно-посадочной полосе воздушное судно резко наклонилось и начало тормозить днищем и одним из двигателей. В стороны разлетались потоки огненных искр, что заставило понервничать пассажиров.

По данным The Daily Star, после полной остановки лайнера, всех людей экстренно эвакуировали. Пассажиры получили лишь легкие травмы. После этого пожарные начали опрыскивать самолет пеной, чтобы не допустить возгорания из-за поврежденного крыла и топливопровода.

Отмечается, что самолет прошел технический осмотр всего два месяца назад.

Под опубликованными кадрами один из из летевших на этом рейсе написал: «Отличный пилот спас нам жизнь».