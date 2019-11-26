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На это 10 причин: военный эксперт США призвал признать Крым российским

Василиса Морозова
05:22 26.11.2019
Известный американский военный эксперт назвал десять причин, чтобы Вашингтон начал налаживать отношения с Москвой и признал Крым российским.
На это 10 причин: военный эксперт США призвал признать Крым российским
© Фото: most.life

Американский военный эксперт, профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн призвал Вашингтон перестать «слепо» поддерживать Киев, улучшить отношения с Москвой, а также признать Крым российской территорией.

По словам Голдстайна, существует целый ряд причин, по которым Госдепартаменту США пора «смириться» по поводу Крымского полуострова. Он обратил внимание на то, что, во-первых, переход из одной страны в другую прошел без пролития крови, так как за присоединение проголосовало большинство местных жителей, что явно выделяет ситуацию на фоне насилия в мире и конфликтов из-за территорий от Мьянмы до Ливии и Мексики.

Эксперт также напомнил, что Крым был «подарен братьям-украинцам» Никитой Хрущевым в 1954 году.

Третьей причиной эксперт указал российскую кровь, которая пролилась в регионе во время нескольких войн за полуостров.

«Россияне фактически заплатили за Крым реками крови - как в Крымской войне, так и во время Второй мировой войны - исторического эпизода, который, возможно, действительно спас планету от нацизма», - добавил Голдстайн.

Кроме того, в Крыму еще с советских времен существовала огромная российская военно-морская база, сохранившаяся в постсоветское время, что говорит о ключевой заинтересованности РФ в полуострове. К тому же большинство европейских стран устали от антироссийских санкций.

«Можно только задаться вопросом, насколько более здоровыми могут быть европейские экономики сегодня, включая экономику Германии, если Европа решит отказаться от санкционной политики», - уверен автор.

От санкций также страдает и НАТО, пишет Голдстайн в своем материале для National Interest, так как раздувание «российской угрозы» мешает альянсу сосредоточиться на реальных угрозах, таких как терроризм. А возможность реального военного столкновения растет, рискуя достигнуть «ядерного уровня».

Эксперт обратил внимание на неолиберальную систему пересмотрения международного права, которая стала проблемой для мировой политики. По его мнению, Киев долго может пребывать в фантазиях по поводу возвращения Крыма, и что его «посещение» может якобы нарушить какие-то приемлемые нормы, однако остальная часть человечества очень хочет вернуться к нормальной жизни, подчеркнул Голдстайн.

По мнению автора, можно только надеяться на то, что Москва в будущем сможет компенсировать как-то Украине потерю Крыма, когда Киев наконец «отпустит» полуостров.

Профессор не забыл упомянуть Крымский мост, который, по его словам, продемонстрировал, что Россия может реализовывать масштабные проекты и будет добавиться этого, развенчивая мифы, что она «в упадке».

«Российская экономика по-прежнему остается одной из крупнейших в мире. Это может объяснить, почему Кремль все еще способен осуществлять такие крупные национальные проекты», -  подчеркнул он.

Таким образом, пишет военный эксперт, американским дипломатам следует отвлечься от повторения утомительных разговоров и разжигания старой напряженности, и договориться о «великой сделке», направленной на установление европейской безопасности. Дело в том, что «такая сделка не такая уж надуманная на самом деле», добавил Голдстайн.

К счастью, многие украинцы мудрее и реалистичнее, так как они понимают, что в случае ракетных ударов ни американцы, ни европейцы на помощь к ним не придут, заключает американский военный эксперт.

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