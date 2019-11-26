«Братский народ»: в России оценили слова Лукашенко об ответственности за Калининград

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Калининград - это «наша область», за которую Белоруссия «отвечала и отвечает прежде всего». Лукашенко напомнил, что об этом он говорил еще президенту Ельцину, и о том же говорит сейчас Владимиру Путину.

Высказывание белорусского лидера оценил глава Калининградской области Антон Алиханов, который не увидел ничего необычного в оценке Лукашенко.

«Ничего плохого Александр Григорьевич не имел в виду. Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей», - сказал губернатор.

Алиханов также подчеркнул, что белорусы - это братский народ, а братья не называют друг друга чужими.

С точкой зрения губернатора согласен и зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Спасибо белорусам, что они признают Калининград своим - значит, готовы выступать единым фронтом вместе с российской армией в защите его интересов», - заметил парламентарий.

Также депутат полагает, что Лукашенко своим заявлением дал своеобразный сигнал блоку НАТО, что армия Белоруссии готова наравне с российской защищать территориальную целостность РФ.