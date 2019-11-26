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В Минпромторге не ожидают подорожания авто в России из-за утильсбора

Василиса Морозова
04:35 26.11.2019
Повышение ставок утилизационного сбора не приведет к подорожанию отечественных автомобилей, пояснил Денис Мантуров.
В Минпромторге не ожидают подорожания авто в России из-за утильсбора
© Фото: pixabay.com

Роста стоимости продукции российского автопрома после индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года в России не ожидается, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки», - подчеркнул он.

Министр пояснил, что доля индексации утилизационного сбора в стоимости импортируемых машин составит от 2% до 5%. Поэтому существенного подорожания импортной техники из-за индексации утильсбора также не стоит ожидать, добавил Мантуров.

Кроме того, по ряду категорий транспортных средств индексация не проводится. Если физические лица будут ввозить транспортные средства для личного пользования, то вне зависимости от объема двигателя, ставка будет на уровне 3,4 тысячи рублей для новых авто и 5,2 тысячи для поддержанных.

По словам Мантурова, индексация утилизационного сбора будет осуществляться для «развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать расходы» на развитие данной системы.

Ранее правительство одобрило увеличение утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Наибольшим он станет для легковых машин.

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